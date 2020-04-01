  • 27 апреля 202027.04.2020понедельник
  • USD74,7163
    EUR80,2528
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ишимская прокуратура добилась блокировки сайтов с фальшивыми медсправками

Происшествия, 16:32 27 апреля 2020

Генпрокуратуры РФ | Фото: Генпрокуратуры РФ

18 сайтов, торговавших фальшивыми медицинскими справками, заблокированы по искам Ишимской прокуратуры.

Обнаруженные в ходе мониторинга ресурсы содержали информацию о продаже поддельных справок для получения водительских прав, разрешения на приобретение оружия, трудоустройства и так далее.

Как напомнили в надзорном ведомстве, за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность.

Прокуратура направила в суд административные иски о признании размещенной на данных сайтах информации запрещенной к распространению.

Центральный районный суд Тюмени удовлетворил требования прокурора и доступ к запрещенной информации ограничен.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Интернет , медицинские справки , прокуратура , фальшивые документы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:32 27.04.2020Ишимская прокуратура добилась блокировки сайтов с фальшивыми медсправками
15:40 27.04.2020Умышленный поджог травы ликвидировали ишимские огнеборцы
14:22 27.04.2020Доверчивость обошлась тоболячке в триста тысяч рублей
14:03 27.04.2020Пытавшегося обчистить банкоматы неизвестного ищут в Тюмени