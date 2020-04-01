Ишимская прокуратура добилась блокировки сайтов с фальшивыми медсправками
18 сайтов, торговавших фальшивыми медицинскими справками, заблокированы по искам Ишимской прокуратуры.
Обнаруженные в ходе мониторинга ресурсы содержали информацию о продаже поддельных справок для получения водительских прав, разрешения на приобретение оружия, трудоустройства и так далее.
Как напомнили в надзорном ведомстве, за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность.
Прокуратура направила в суд административные иски о признании размещенной на данных сайтах информации запрещенной к распространению.
Центральный районный суд Тюмени удовлетворил требования прокурора и доступ к запрещенной информации ограничен.