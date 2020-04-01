Ишимская прокуратура добилась блокировки сайтов с фальшивыми медсправками

| Фото: Генпрокуратуры РФ | Фото: Генпрокуратуры РФ

18 сайтов, торговавших фальшивыми медицинскими справками, заблокированы по искам Ишимской прокуратуры.

Обнаруженные в ходе мониторинга ресурсы содержали информацию о продаже поддельных справок для получения водительских прав, разрешения на приобретение оружия, трудоустройства и так далее.

Как напомнили в надзорном ведомстве, за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность.

Прокуратура направила в суд административные иски о признании размещенной на данных сайтах информации запрещенной к распространению.

Центральный районный суд Тюмени удовлетворил требования прокурора и доступ к запрещенной информации ограничен.