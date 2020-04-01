Тюменские юнкоры поблагодарили полицейских за службу
Будущие журналисты из детско-юношеского тюменского центра "Вероника" присоединились к акции "Детское спасибо". Юные корреспонденты поблагодарили стражей правопорядка, находящихся на службе в период неблагополучной эпидемиологической обстановки, сообщает УМВД Тюменской области.
Ребята из дома записали видеообращения, произнеся теплые слова в адрес полицейских, отметив значимость их службы.
"В сложное время, пока мы находимся дома, вы рискуете своей жизнью и охраняете наш покой. Большое спасибо вам за это!", - отмечают представители подрастающего поколения.
Герой детского сайта тюменской полиции пообещал передать эти теплые слова правоохранителям, ежедневно несущим службу.