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Тюменские юнкоры поблагодарили полицейских за службу

Общество, 16:03 27 апреля 2020

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Будущие журналисты из детско-юношеского тюменского центра "Вероника" присоединились к акции "Детское спасибо". Юные корреспонденты поблагодарили стражей правопорядка, находящихся на службе в период неблагополучной эпидемиологической обстановки, сообщает УМВД Тюменской области.

Ребята из дома записали видеообращения, произнеся теплые слова в адрес полицейских, отметив значимость их службы.

"В сложное время, пока мы находимся дома, вы рискуете своей жизнью и охраняете наш покой. Большое спасибо вам за это!", - отмечают представители подрастающего поколения.

Герой детского сайта тюменской полиции пообещал передать эти теплые слова правоохранителям, ежедневно несущим службу.

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# дети , УМВД России по Тюменской области

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