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Полторы тысячи работников тюменских предприятий прошли курсы повышения квалификации

Общество, 17:31 27 апреля 2020

trud.admtyumen.ru | Фото: trud.admtyumen.ru

Четыре предприятия Тюмени и Тюменского района заключили в 2020 году договоры на обучение своих сотрудников в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", сообщает Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района.

В 2019 году этой возможностью в Тюменской области воспользовались 32 организации, и было обучено более 1 тыс. 500 работников. Одним из активных участников мероприятий нацпроекта стал Западно-Сибирский завод блочного технологического оборудования.

70 человек повысили квалификацию и шесть – получили новые профессии. Перечень специальностей был очень широк: газорезчик, маляр, электромонтажник, машинист автомобильного крана, водитель погрузчика, электромонтер, пескоструйщик, слесарь по сборке металлоконструкций, администратор баз данных и другие. Обучение проходило на территории завода без отрыва от производства.

Как рассказал главный инженер Андрей Гейнбихнер, предприятие разрабатывает и внедряет методы бережливого производства. Уже прошли подготовку два внутренних тренера, которые будут обучать сотрудников способам их применения.

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# национальные проекты , повышение квалификации , центр занятости

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