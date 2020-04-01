Александр Моор: в больницах региона развернуто 770 коек для больных COVID-19

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Контроль за распространением новой коронавирусной инфекции — одна из главных задач, от ее качественного исполнения зависит успех в преодолении пандемии и ее последствий, а также оценка эффективности работы высшего должностного лица региона.

Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в УФО Николай Цуканов на окружном совещании 27 апреля, которое прошло в режиме видеоконференции. В нем приняли участие главы субъектов Уральского федерального округа, руководители правоохранительных и надзорных структур, Росздравнадзора и Роспотребнадзора.

Главный вопрос повестки — развертывание в медицинских организациях дополнительных коек для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией. Николай Цуканов напомнил, что 28 апреля должен быть подготовлен весь дополнительный коечный фонд, полностью соответствующий требованиям Минздрава России и обеспеченный необходимыми медицинскими кадрами.

Всего на территории Уральского федерального округа в 57 медицинских учреждениях должно быть подготовлено 7 тыс. 522 койки.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что на 27 апреля в регионе развернуто 770 коек (по расчетам Минздрава, необходимо 769). 70 % из них обеспечены доступом к кислороду, 270 реанимационных коек оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких.

Кроме того, с учетом возможного ухудшения эпидемиологической ситуации дополнительно в регионе готовы развернуть еще 263 койки. Все необходимое оборудование, лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты приобретены, закупки еще продолжаются.

"Для обеспечения безопасности врачей и их семей в Тюменской области принято решение о размещении в отелях и гостиницах медперсонала, работающего в моноинфекционных госпиталях. На сегодня 400 человек проживают в пяти отелях Тюмени. Это снижает риск заражения их семей, и у наших медиков есть возможность комфортного отдыха и восстановления сил для дальнейшей работы", — подчеркнул Александр Моор.

Перепрофилирование коечного фонда медицинских организаций для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, по словам губернатора, не привело к ухудшению доступности экстренной и неотложной медицинской помощи для жителей. Одним из важных показателей, отражающих эту доступность, является показатель смертности населения от основных причин. По предварительным данным в Тюменской области за январь — март 2020 года отмечено его снижение на 8,6 %.

Полпред Николай Цуканов подчеркнул, что Тюменская область одна из первых приняла удар на себя, разместив в феврале в санатории "Градостроитель" эвакуированных из Уханя. Получив хороший опыт работы обсервационного госпиталя, в регионе раньше других субъектов начали тестирования на выявление коронавирусной инфекции. Сегодня в сутки в области проводят более двух тысяч исследований. Кроме того, по словам полномочного представителя президента, Тюменская область — один из регионов, где готовность по развертыванию в медучреждениях дополнительных коек для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией достаточно высока.