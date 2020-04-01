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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские подростки начали онлайн-погружение в профессию врача

Общество, 17:29 28 апреля 2020

мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

16 тюменских подростков приняли участие в первой онлайн-встрече в рамках профориентационного проекта "Шанс.ПрофВох", сообщает мультицентр "Моя территория".

Ребята познакомились с наставником — врачом-онкологом Владимиром Шидиным - и кураторами — волонтерами-медиками. Первая встреча была посвящена знакомству с профессией, разбору мифов о сложностях обучения в медицинских вузах. Дебютным заданием для подростков стала генерация по созданию брендированной продукции для врачей, борющихся с распространением коронавируса в стране. Пока в планах выпустить коллекцию значков и других элементов в знак признания и благодарности.

"Первая встреча прошла хорошо. Ощущалась мотивация ребят, их желание находиться здесь и сейчас. Настолько разные, но объединенные стремлением лечить людей. Поделился с ними случаем, когда на перроне вокзала пришлось оказать первую медицинскую помощь женщине. Мне было 20 лет. Действовал в одиночку и незамедлительно, без эмоций. Все закончилось благополучно. А после мною овладел страх. Эмоциональный откат — одна из обратных сторон профессии", — рассказал наставник проекта, доцент кафедры гистологии с эмбриологией Тюменского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, врач-онколог Владимир Шидин.

Далее участники узнают, как проходит день врача-онколога. Наставник проекта готовит для подростков видеоматериалы. Ознакомиться с ними и информацией о промежуточных достижениях школьников можно будет в сообществе проекта.

Проект организует мультицентр "Моя территория" с использованием президентского гранта.

Участие в проекте бесплатное.

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# волонтеры-медики , профессии , профориентация

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