Пятерых виновников пожаров выявили в Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пятерых виновников возгорания сухой травы выявили сотрудники государственного пожарного надзора Тюменской области 27 апреля, сообщает ГУ МЧС России по региону. Их действия привели к пожару и возникновению угрозы жизни и здоровью людей.

Случаи произошли в Вагайском, Аромашевском районах и в Тюмени. Виновных оштрафовали.

Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает, что на территории области действует особый противопожарный режим. Не следует поджигать сухую траву, бросать на землю горящие спички и окурки, разжигать костры, позволять детям играть с пожароопасными предметами. Жители должны косить сухую траву на своем участке.

Работа по выявлению нарушителей требований пожарной безопасности будет продолжена на протяжении всего пожароопасного периода, особо усилена в период предстоящих выходных и праздничных дней.