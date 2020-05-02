"Рубиновцы" не прекращают тренировок даже на самоизоляции

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Метание ножей, выбивание ковров, приседания с котом - игроки тюменского хоккейного клуба "Рубин" не прекращают тренировок, даже находясь на самоизоляции, сообщает "Тюменская арена".

Так, снайпер команды Вадим Кравченко, продливший, кстати, контракт с клубом, оставаясь дома, продолжает оттачивать меткость, играя в дартс, а для утяжеления при приседаниях он использует кота, не забывая, естественно, про стандартные упражнения на развитие мышц корпуса, рук и ног.

Форвард Егор Попов идет дальше и практикуется в меткости метанием ножей.

Роман Горбунов, в прошлом сезоне партнер Кравченко по тройке нападения, использует для тренировок все, чем богата сельская местность, например, таскает фляги с водой.