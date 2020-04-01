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Завершается реконструкция коллектора на улице Ватутина в Тюмени

Общество, 17:10 29 апреля 2020

«Росводоканал Тюмень» | Фото: «Росводоканал Тюмень»

Реконструкция коллектора в районе ул. Ватутина и ул. Ветеранов труда завершается в областном центре, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Вместо железобетонного участка трубопровода протяженностью около 100 м диаметром 1 тыс. 200 мм проложена полипропиленовая труба.

"Данный участок подводит стоки к насосной станции водоотведения номер один, которые транспортируются в цех очистки сточных вод. Работы ведутся на глубине около шести метров открытым способом, а также методом горизонтально-направленного бурения", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский.

В 2020 году планируется реконструировать около 5 км самотечных и напорных коллекторов городской системы канализации.

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# Водоканал , реконструкция

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