Завершается реконструкция коллектора на улице Ватутина в Тюмени

| Фото: «Росводоканал Тюмень» | Фото: «Росводоканал Тюмень»

Реконструкция коллектора в районе ул. Ватутина и ул. Ветеранов труда завершается в областном центре, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Вместо железобетонного участка трубопровода протяженностью около 100 м диаметром 1 тыс. 200 мм проложена полипропиленовая труба.

"Данный участок подводит стоки к насосной станции водоотведения номер один, которые транспортируются в цех очистки сточных вод. Работы ведутся на глубине около шести метров открытым способом, а также методом горизонтально-направленного бурения", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский.

В 2020 году планируется реконструировать около 5 км самотечных и напорных коллекторов городской системы канализации.