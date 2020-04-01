Завершается реконструкция коллектора на улице Ватутина в Тюмени
Реконструкция коллектора в районе ул. Ватутина и ул. Ветеранов труда завершается в областном центре, сообщает "Росводоканал Тюмень".
Вместо железобетонного участка трубопровода протяженностью около 100 м диаметром 1 тыс. 200 мм проложена полипропиленовая труба.
"Данный участок подводит стоки к насосной станции водоотведения номер один, которые транспортируются в цех очистки сточных вод. Работы ведутся на глубине около шести метров открытым способом, а также методом горизонтально-направленного бурения", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский.
В 2020 году планируется реконструировать около 5 км самотечных и напорных коллекторов городской системы канализации.