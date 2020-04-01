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На шестьдесят тысяч рублей обманули мошенники тобольского студента

Происшествия, 17:07 29 апреля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

66 тыс. рублей лишился студент из Тобольска, решивший заработать на бирже. Молодой человек стал жертвой интернет-мошенников, сообщает УМВД Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

С заявлением о мошенничестве а полицию обратился 19-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что нашел в Интернете информацию о бирже, гарантирующей доход без особых затрат времени.

Студент зарегистрировался на сайте и начал вкладывать деньги. В общей сумме молодой человек внес 66 тыс. рублей. Но когда он решил вывести средства, ему пояснили, что для этого необходимо заплатить дополнительно. Только тогда тоболяк понял, что попался на уловку мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

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# мошенничество , Тобольск , уголовное дело

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