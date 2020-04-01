В Тюмени подвели итоги конкурса на продвижение онлайн-проекта "Пошторми"

| Фото: #Домашка" во ВКонтакте (архив) | Фото: #Домашка" во ВКонтакте (архив)

Три проекта стали победителями тюменского конкурса на продвижение онлайн-проекта "Пошторми".

На суд жюри участники могли представить актуальные проекты, направленные на развитие творчества и креативного мышления. Это могли быть фотопроекты, циклы лекций, подкасты.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" медиаменеджер мультицентра "Контора пароходства" Марина Климович, на конкурс было представлено 26 проектов. Напомним, на кону было 50 тыс. рублей. Деньги пойдут только на продвижение проекта в сети, то есть на рекламу разных форматов, в том числе на продвижение в СМИ.

Жюри выбрало двух участников, между которыми было решено распределить 50 тыс. рублей. Так, 30 тыс. рублей выделят на продвижение проекта Николая Смирнова "Наше поЧтение". В основе – YouTube-канал с культурным уклоном. В рамках проекта автор хочет знакомить публику с не самой популярной литературой, а также предложить свой взгляд и свое прочтение широко известных произведений.

20 тыс. рублей на продвижение проекта "All day, all night" получит Юлия Вологжанина. Суть ее проекта заключается в проведении нескольких прямых эфиров, которые закончатся первым в Тюмени 24-х часовым музыкальным экспериментом в режиме онлайн. По задумке, в течение суток тюменские музыканты будут писать альбом, состоящий из веселых и легких песен про самоизоляцию. Во время проведения эфира будут создаваться тексты, музыка, будет продумана концепция альбома. Зрители эфира смогут принять участие в написании текстов.

Кроме того, организаторы конкурса "Пошторми" отметили проект Германа Преображенского "Симультанный перформанс". Его решили поддержать в продвижении в рамках серии онлайн-встреч "Про искусство". Герман Преображенский ориентирует свой проект на молодежь, интересующуюся экспериментальным искусством. Суть "Симультанного перформанса" заключается в одновременной импровизации по определенным правилам – будут задействованы музыка, поэзия, рисование и танцы.

Инна Пахомова