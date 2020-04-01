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Александр Моор рассказал жителям региона, ждать ли большого паводка

Губернатор, 10:59 30 апреля 2020

со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте

О прохождении паводка по территории Тюменской области рассказал жителям региона губернатор Александр Моор. Об этом он написал на своих страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

Глава региона заверил, что в 2020 году, по прогнозам экспертов, большого наводнения в Тюменской области не ожидается. В зоне подтопления - четыре деревни и десять низководных мостов через малые реки в шести муниципалитетах. Стихия не нарушила жизнеобеспечения в населенных пунктах и постепенно отступает.

"Под пристальным вниманием - река Ишим, уровень воды в которой зависит не только от таяния снега, но и от Сергеевского и Петропавловского водохранилищ на территории Казахстана. В первом уровень воды уже падает, во втором – стабилизируется, поэтому перелива и сброса в Ишим быть не должно. Мы построили и продолжаем строить и реконструировать гидротехнические сооружения, которые в будущем помогут оградить от большой воды поселки, расположенные в пойме реки. Город Ишим защищен 12-метровой дамбой", - сообщил Александр Моор.

Он подчеркнул, что печальный опыт 2016-2017 годов принес немало бед, поэтому даже с таким позитивным прогнозом по паводку все силы и службы в регионе находятся в постоянном режиме повышенной готовности.

со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте

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# Александр Моор , Ишим , Казахстан , наводнение , паводок , река Ишим

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