Тюменских школьников научат создавать онлайн-контент

| Фото: группа "Домашка" во ВКонтакте | Фото: группа "Домашка" во ВКонтакте

Ежегодный проект для школьников "Домашка-2020" в этом году проходит в режиме онлайн, сообщает центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис".

В "Домашке-2020" участвуют 27 команд и 184 участника. В течение 10 дней они узнают о креативных индустриях, посмотрят вебинары федеральных экспертов и выполнят домашние задания.

Первый вебинар для участников провел генеральный директор Red Keds Виталий Быков. Он рассказал, что из себя представляют креативные индустрии в нашей стране, какие компании их представляют, какое место в обществе они занимают и как влияют на будущее. Вебинар посмотрели более 25 тыс. человек.

Следующий вебинар пройдет 3 мая. Его проведет креативный директор агентства Fancy Shot Петр Бондаренко. Он расскажет тюменским школьникам о построении и роли команды, работе над идеями, применяемых креативных подходах и решениях, помогающих креативу развиваться.

Кроме вебинаров от федеральных экспертов, организаторы проводят собственные рубрики. Они помогут ребятам создать проект и грамотно его презентовать. 28 апреля урок провела НR-директор "Медиаполис" Анастасия Малахова. Она рассказала, как начать разработку проекта-манифеста и правильно поставить цели. Урок прошел в видеоформате в личном кабинете участника на сайте "Домашки".

"Нынешнее поколение подростков будут формировать и развивать медиа и креативные индустрии в будущем. Поэтому важно передать опыт и развивать их навыки в медиасфере, которые пригодятся как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности", - рассказала руководитель проекта Лилия Ужитчак.

Напомним, проект "Домашка" проходит в Тюмени с 2018 года, однако в этом году она впервые полностью переходит в онлайн-формат. В 2019 году проект признан лучшим по версии социальной сети "ВКонтакте". За образовательными вебинарами следили ребята из 10 стран.