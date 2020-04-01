  • 30 апреля 202030.04.2020четверг
  • USD73,6894
    EUR80,0488
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменских школьников научат создавать онлайн-контент

Общество, 17:01 30 апреля 2020

группа "Домашка" во ВКонтакте | Фото: группа "Домашка" во ВКонтакте

Ежегодный проект для школьников "Домашка-2020" в этом году проходит в режиме онлайн, сообщает центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис".

В "Домашке-2020" участвуют 27 команд и 184 участника. В течение 10 дней они узнают о креативных индустриях, посмотрят вебинары федеральных экспертов и выполнят домашние задания.

Первый вебинар для участников провел генеральный директор Red Keds Виталий Быков. Он рассказал, что из себя представляют креативные индустрии в нашей стране, какие компании их представляют, какое место в обществе они занимают и как влияют на будущее. Вебинар посмотрели более 25 тыс. человек.

Следующий вебинар пройдет 3 мая. Его проведет креативный директор агентства Fancy Shot Петр Бондаренко. Он расскажет тюменским школьникам о построении и роли команды, работе над идеями, применяемых креативных подходах и решениях, помогающих креативу развиваться.

Кроме вебинаров от федеральных экспертов, организаторы проводят собственные рубрики. Они помогут ребятам создать проект и грамотно его презентовать. 28 апреля урок провела НR-директор "Медиаполис" Анастасия Малахова. Она рассказала, как начать разработку проекта-манифеста и правильно поставить цели. Урок прошел в видеоформате в личном кабинете участника на сайте "Домашки".

"Нынешнее поколение подростков будут формировать и развивать медиа и креативные индустрии в будущем. Поэтому важно передать опыт и развивать их навыки в медиасфере, которые пригодятся как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности", - рассказала руководитель проекта Лилия Ужитчак.

Напомним, проект "Домашка" проходит в Тюмени с 2018 года, однако в этом году она впервые полностью переходит в онлайн-формат. В 2019 году проект признан лучшим по версии социальной сети "ВКонтакте". За образовательными вебинарами следили ребята из 10 стран.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Медиаполис

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:01 30.04.2020 В Тюмени скорректировали правила приема документов в детсады и школы во время самоизоляции
17:53 30.04.2020Защиту лесов от пожаров обсудили в прокуратуре Тюменской области
17:43 30.04.2020Стартовал новый этап конкурса "Большая перемена"
17:40 30.04.2020Тюменцев приглашают присоединиться к акции "Письмо Победы"