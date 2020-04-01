Более ста восьмидесяти школьников собрал тюменский проект "Домашка-2020"

| Фото: Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

184 участника и 27 команд собрал ежегодный проект для школьников "Домашка-2020", который стартовал 26 апреля, сообщает тюменский центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис".

В 2020 году проект проходит в режиме онлайн. В течение 10 дней участники узнают о креативных индустриях, посмотрят вебинары федеральных экспертов и выполнят домашние задания.

"Согласно легенде, участники узнают, что будущее в опасности: медиасфера в 2050 году практически не работает, а все вокруг захватили лень, прокрастинация и страхи в лице персонажей-антагонистов. Ребятам предстоит побороться с ними и создать собственный проект-манифест, который поместят в "медиакапсулу" и, тем самым, спасут будущее медиасферы", – рассказал пресс-секретарь центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" Денис Войт.

Первый вебинар для участников провел генеральный директор Red Keds Виталий Быков. В своем вебинаре "Креативные индустрии" он рассказал, что из себя представляют креативные индустрии в нашей стране, какие компании их представляют, какое место в обществе они занимают и как влияют на будущее. Онлайн-встреча посетили более 25 тыс. человек.

Следующий вебинар пройдет 3 мая. Его проведет креативный директор агентства Fancy Shot Петр Бондаренко. Он расскажет тюменским школьникам о построении и роли команды, работе над идеями, применяемых креативных подходах и решениях, помогающих креативу развиваться.

Кроме вебинаров от федеральных экспертов, организаторы проводят собственные рубрики. Они помогут ребятам создать проект и грамотно его презентовать. Так, 28 апреля урок провела НR-директор "Медиаполис" Анастасия Малахова. Она рассказала, как начать разработку проекта-манифеста и правильно поставить цели. Урок прошел в видеоформате в личном кабинете участника на сайте "Домашки".

"Думаем, что нынешнее поколение подростков будут формировать и развивать медиа и креативные индустрии в будущем. Поэтому важно передать опыт и развивать их навыки в медиасфере, которые пригодятся как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности", — рассказала руководитель проекта Лилия Ужитчак.

Напомним, проект "Домашка" проходит в Тюмени с 2018 года, однако в 2020 году она впервые полностью переходит в онлайн-формат. В 2019 году проект признан лучшим по версии социальной сети "ВКонтакте". За образовательными вебинарами следили ребята из 10 стран, а охват в соцсетях составил 686 тыс. 976 просмотров.

Всю информацию о "Домашке-2020" можно найти в официальной группе проекта.