Триста шестьдесят миллионов рублей получат российские регионы на повышение квалификации учителей

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Более 360 млн рублей получат регионы для поддержки и повышения квалификации учителей в 2020 году благодаря грантовой поддержке Минпросвещения России в рамках национального проекта "Образование", сообщает министерство.

Детали конкурса, который проводится во исполнение федерального проекта "Учитель будущего" нацпроекта "Образование", представлены оператором конкурсной программы – Фондом новых форм развития образования. Конкурс нацелен на развитие непрерывного профессионального образования педагогических работников. В 2020 году планируется создать 22 программы, в которых будут задействованы 2 тыс. 170 человек. Кроме того, на базе вузов будут открыты три научно-методических центра сопровождения педагогов, в девяти организациях повышения педагогического мастерства разработают и внедрят эффективные программы подготовки и развития управленческих команд систем общего образования для всех 85 регионов страны.

Гранты позволят повысить уровень профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования. В частности, будут созданы современные стажировочные и симуляционные площадки (виртуальные лаборатории), обеспечивающие эффективное развитие профессиональных компетенций педагогов. Планируется проведение краткосрочных образовательных мероприятий, тренингов, образовательных сессий, мастер-классов. В регионах разработают системы поддержки педагогических работников в первые три года практической деятельности, в том числе в форме "горизонтального" повышения квалификации учителей и в форме наставничества. Сама конкурсная документация разработана таким образом, чтобы обеспечить комплексный современный подход к решению проблемы подготовки кадров.