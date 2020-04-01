За посещение лесов грозит административное наказание, заявил Николай Пуртов

| Фото: rosleshoz.gov.ru/ | Фото: rosleshoz.gov.ru/

41 лесной пожар на площади 400 гектаров зарегистрирован и потушен в регионе по данным на 30 апреля. Об этом рассказал директор областного департамента лесного комплекса Николай Пуртов.

"Лесные пожары ежегодно регистрируются практически во всех районах и городах Тюменской области. Поэтому в рамках установленного в регионе особого противопожарного режима мы ввели самые жесткие ограничения - леса сегодня посещать запрещено, это расценивается, как административное правонарушение", - подчеркнул директор департамента лесного комплекса.

Находиться в лесах в период действия особого противопожарного режима разрешается только тем людям, которые выполняют там определенные работы - лесникам и арендаторам лесных участков. При этом они обязаны соблюдать меры пожарной безопасности и несут ответственность за возникающие возгорания.

"Малоснежная зима и ранняя весна способствовали тому, что пожароопасный сезон в Тюменской области был открыт с 10 апреля, хотя обычно это происходит на десять дней позже. Первый лесной пожар в регионе возник 4 апреля. Дают о себе знать отсутствие осадков и сильные ветра. Поэтому на данный момент у нас больше пожаров, чем за аналогичный период прошлого и позапрошлого годов", - сообщил Николай Пуртов.

По данным на 29 апреля, в Курганской области зарегистрировано и ликвидировано 73 лесных пожара на площади 665 га, в Свердловской области - 41 пожар на площади более 330 га, в Омской области – 276 пожаров.

"Как видите, лесопожарная обстановка и у нас, и в других регионах – достаточно серьезная. При этом 99,9 процента лесных пожаров возникают по вине людей. Трава и лесная подстилка сегодня сухие, и возгорание может начаться от малейшей искры, от непогашенной сигареты. Не надо ходить в леса!", - обратился к жителям региона Николай Пуртов.

Евгений Бабенко