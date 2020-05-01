В майские праздники в Тюмени будет ветрено и прохладно

Прохладная и ветреная погода ожидается в Тюмени с 1 по 5 мая.

По данным центра Фобос, 1 и 2 мая в областном центре пройдут дожди. Дневная температура воздуха составит от 7 до 11 градусов тепла, в ночные часы столбики термометров опустятся до плюс 4.

3 мая днем ожидается до плюс 9, ночью – до плюс 2, вероятность осадков сохранится.

С 4 мая дожди прекратятся и начнется повышение температуры воздуха. Днем 4 мая столбики термометров поднимутся до плюс 12, а 5 мая – до плюс 18.

Любовь Голышева