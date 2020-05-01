В Тюмени набирают актеров для онлайн-постановки спектакля

| Фото: Молодежный театр "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко во ВКонтакте | Фото: Молодежный театр "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко во ВКонтакте

Первый этап подготовки к созданию спектакля "Остров сокровищ" – онлайн-кастинг актеров – подходит к концу. Масштабный онлайн проект был запущен Молодежным театром "Ангажемент".

Сейчас авторы идеи близки к завершению первого этапа проекта, в рамках которого в группе театра во ВКонтакте проходит кастинг на роли в спектакле среди артистов. 2 мая вместе со зрителями будут выбирать исполнителя роли одного из самых важных персонажей истории – Джона Сильвера. По словам автора онлайн-проекта, актера театра "Ангажемент" Никиты Герасимова, это роль – мечта любого артиста. А 8 мая авторы проекта планируют огласить результаты народного кастинга, по результатам которого один из претендентов встанет в ряды актеров и перейдет ко второму этапу – онлайн-репетициям.

"Остров сокровищ" – это роман об истинных ценностях нашего с вами бытия – людях. Это так просто и понятно, особенно в наше "самоизолированное" время. Ценность живого общения скакнула чрезвычайно высоко, гораздо выше, чем доллар, кстати", – объяснил Никита Герасимов выбор произведения для постановки.

По его словам, многие зрители с пониманием отнеслись к непростому положению актеров, они помогают не только морально, но и материально, передавая предметы для художественного оформления спектакля. "Еще немного и мы с уверенностью сможем сказать, что "Остров сокровищ" вырос на инициативе зрителя", – заключил он.

Ожидается, что готовый спектакль актеры представят спустя 30 дней после завершения режима самоизоляции.

Инна Пахомова