Руслан Кухарук проинспектировал ход строительства школ и детских садов

| Фото: пресс-служба городской администрации | Фото: пресс-служба городской администрации

Ремонт учреждений социальной сферы, строительство детских садов и благоустройство территорий рядом с социальными объектами рассмотрели участники выездного рабочего совещания, которое провел глава Тюмени Руслан Кухарук, сообщает пресс-служба городской администрации.

В выездном мероприятии приняли участие заместители главы города, директора профильных департаментов администрации города, муниципальных учреждений.

С опережением графика идет строительство школы в четвертом Заречном микрорайоне. Это долгожданная школа, в которой будут учиться более 1,2 тыс. детей района. Контракт на строительство был заключен в сентябре 2019 года, но уже сейчас в здании идут отделочные работы. Параллельно приобретается оборудование для школы. Глава выразил уверенность, что нарушений сроков ввода в эксплуатацию не будет.

Другой объект, который был включен в рабочее совещание, - школа №30. Здание сносят, чтобы построить новую современную школу на том же месте. В данный момент идет демонтаж кровли. Через 1,5 месяца площадка будет расчищена и приступят к строительству новой современной школы.

А здание на Мельничной, 80 будет перепрофилировано под дошкольное учреждение. В современном, комфортном детском саду будет открыто 28 групп. В здании уже провели демонтажные работы, ведется устройство кровли, строители возводят внутренние перегородки, устанавливают оконные блоки, ведут монтажные работы всех коммуникаций.

На ул. Моторостроителей, 6 также планируют открыть детский сад. Рабочие ведут ремонтные работы, приступили к отделке фасада, занимаются запуском отопления.

Также в Тюмени в рамках национального проекта "Демография" будут построены новые детские сады. Их уже возводят в микрорайонах "Ямальский 1" и "Войновка". В рамках объезда Глава города посетил и эти строительные площадки. Он отметил, что вопрос возведения дошкольных учреждений остается на особом контроле администрации города.

"Работы должны быть выполнены в установленные сроки, для этого на объектах максимально сосредоточены имеющиеся ресурсы: строители трудиться с полной отдачей", - сказал глава Тюмени.

Подводя итоги, Руслан Кухарук подчеркнул, что органы местного самоуправления в постоянном режиме ведут контроль за ходом строительства, ремонта и благоустройства важных для города объектов.