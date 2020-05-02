Мобильное приложение, посвященное 75-летию Победы, запустили в России

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Мобильное приложение "75 лет Победы!" запустили в России. В нем можно послушать песни военных лет, посмотреть документальные хроники и совершить онлайн-путешествие по городам-героям, сообщает РИА Новости.

"В России День Победы — один из важнейших государственных праздников. Он напоминает о доблести нашей армии, героизме людей, жертвовавших собой ради будущих поколений. Наша Победа на много лет определила развитие общества, и мы не должны об этом забывать. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и в мире социальная жизнь переходит в режим онлайн. Приложение поможет быть в курсе основных новостей, связанных с празднованием юбилея Великой Победы", - пояснили в редакции сайта may9.ru, выпускающей приложение.

Кроме того, для тех, кто хочет больше узнать про историю Великой Отечественной войны и совершить онлайн-путешествие по городам-героям и городам воинской славы, разработан исторический онлайн-квест "Вечные Звезды".

Отмечается, что в аудиоконтенте приложения можно послушать подкасты, посвященные ключевым сражениям Великой Отечественной войны. Приложение можно скачать бесплатно на платформах iOS и Android.