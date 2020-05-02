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Тоболякам предлагают смастерить цветок Победы

Общество, 11:50 02 мая 2020

st3.flashrolls.net

Онлайн-акцию по изготовлению цветка Победы - красной гвоздики запустили в Тобольском музее-заповеднике.

Присоединиться к нему могу все желающие. Для этого нужно посмотреть мастер-класс методиста по музейно-образовательной деятельности музея-заповедника Оксаны Черняковой, а после поделиться фотографией получившейся поделки в соцсетях. Фото нужно сопроводить хэштегом #ЦветокПобеды.

По словам Оксаны Черняковой, красная гвоздика выбрана не случайно - это своеобразный символ Красной армии, которая одержала победу в Великой Отечественной войне. Во время действия режима повышенной готовности жители региона не могут возложить живые цветы к памятникам победителям, но могут выразить благодарность такой незатейливой поделкой и организовать целый букет красных гвоздик в соцсетях.

Для изготовления цветка нужно заранее подготовить красные салфетки, цветную бумагу, ножницы, клей, нитки, степлер и деревянную шпажку для стебля гвоздики. Запись мастер-класса можно посмотреть здесь.

Евгения Шевцова

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# 75-летие Победы , мастер-класс , творчество , Тобольский музей-заповедник

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