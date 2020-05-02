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Найдено новое потенциальное средство от коронавируса

Общество, 12:18 02 мая 2020

mos.ru

Полученные от лам антитела способны блокировать вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19.

К таким выводам пришла международная группа ученых, результат их исследования опубликован в журнале "Cell", сообщает РИА Новости.

Для проникновения в человеческий организм коронавирус использует специальный белок, который позволяет ему атаковать клетки. Ученые решили создать средство, которое сможет его блокировать. Они соединили два вида антител, которые производятся в организме у лам. В результате было получено средство, способное противостоять коронавирусу.

"Это одно из первых антител, которое нейтрализует SARS-CoV-2", — заявил биолог, доцент Техасского университета Джейсон Маклеллан.

В ходе тестов выяснилось, что эти антитела необходимо вводить в организм человека в качестве прививки. Их эффективность проявляется, если сделать это за месяц до заражения. Кроме того, их можно использовать в качестве лекарства для предотвращения осложнений у уже инфицированных пациентов.

Ученые считают, что антитела, полученные от лам, можно будет использовать для защиты наиболее уязвимых перед коронавирусом групп населения: пенсионеров и людей, страдающих от хронических заболеваний.

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# исследование , коронавирус , ученые

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