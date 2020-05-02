В Ялуторовске научат мастерить обереги

из группы Ялуторовского острога во ВКонтакте из группы Ялуторовского острога во ВКонтакте

Мастер-класс "Славянский оберег" покажут онлайн в группе Ялуторовского острога в соцсети ВКонтакте 3 мая.

Мастер острога Ирина Сычева покажет зрителям славянские обереги своего дома. Также она расскажет, какие обереги чаще всего выбирают туристы в Ялуторовском остроге. Завершится лекция мастер-классом по изготовлению оберега.

Для изготовления нужно заранее подготовить шпажки разного размера, нитки для вязания разного цвета, но одинакового качества, швейные нитки, секундный клей. Хорошее настроение - обязательное условие участия в мастер-классе.

Начало трансляции в 15 часов здесь.

Евгения Шевцова