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В Ялуторовске научат мастерить обереги

Общество, 16:29 02 мая 2020

из группы Ялуторовского острога во ВКонтакте

Мастер-класс "Славянский оберег" покажут онлайн в группе Ялуторовского острога в соцсети ВКонтакте 3 мая.

Мастер острога Ирина Сычева покажет зрителям славянские обереги своего дома. Также она расскажет, какие обереги чаще всего выбирают туристы в Ялуторовском остроге. Завершится лекция мастер-классом по изготовлению оберега.

Для изготовления нужно заранее подготовить шпажки разного размера, нитки для вязания разного цвета, но одинакового качества, швейные нитки, секундный клей. Хорошее настроение - обязательное условие участия в мастер-классе.

Начало трансляции в 15 часов здесь.

Евгения Шевцова

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# мастер-класс , творчество , Ялуторовский острог

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