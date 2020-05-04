Автопробег проведут в День Победы в Упоровском районе

| Фото: Ирины Кургузовой | Фото: Ирины Кургузовой

Автопробег пройдет в Упоровском районе в День Победы.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель директора "Физукультура и спорт" Юлия Железнякова участники-организаторы проедут по нескольких населенным пунктам на 25 автомобилях. Все они сотрудники учреждения "Физкультура и спорт", Упоровской ДЮСШ и Центра реализации молодежных программ. Присоединиться к автопробегу на своих личных автомобилях приглашают и всех желающих.

"Старт в райцентре возле спортивного комплекса "Ладья" в 10 часов 30 минут, упоровцы могут украсить свои машины наклейками, рисунками, флагами и статья частью автоколонны. Главное условие в целях соблюдения режима повышенной готовности в каждом автомобиле не должно быть более двух человек", - рассказала Юлия Железнякова.

Организаторы проведут акцию на территории всех сельских поселений района, каждую колонну возглавят автобусы с портретами земляков – участников Великой Отечественной войны и трудового фронта.

Во время акции планируется посещение памятников. Два человека из числа организаторов будут возлагать венки к каждому памятнику по маршруту следования, остальные участники пробега будут наблюдать за церемонией возложения рядом со своими автомобилями.

Колонна из Упорово проедет в деревню Чёрную, где к ней присоединятся глава поселения и местные жители, а затем разделится и проследует в Емуртлу, Скородум, Бызово и другие села.

Ирина Кургузова