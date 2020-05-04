Тюменцы могут помочь кормами мини-зоопарку в Ялуторовске

Тюменцы могут помочь кормами мини-зоопарку в Ялуторовске | Фото: Юлии Никифоровой Тюменцы могут помочь кормами мини-зоопарку в Ялуторовске | Фото: Юлии Никифоровой

Животным мини-зоопарка "Страусиное ранчо" в Ялуторовске срочно нужна помощь. Второй месяц зверинец закрыт для посещения. Все корма для животных закупались на средства, вырученные от продажи билетов. Запас кормов иссяк, средств на покупку нет.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила предприниматель, владелица мини-зоопарка "Страусиное ранчо" Ялуторовска Юлия Никифорова.

Мини-зоопарк семья Никифоровых открыла в 2014 году, у главы семьи возникла идея заняться разведением страусов. Сегодня на территории фермы есть страусы африканские и эму, фазаны, куры декоративные, павлины, гуси, утки, свиньи, еноты, ослы.

"Открылись на участке, который предоставила администрация города. Существовали только от продажи входных билетов. С конца марта зоопарк закрылся. Корма заканчиваются, средств на покупку не достает", - говорит Юлия Никифорова.

Впервые хозяева мини-зоопарка обращаются к жителям региона с просьбой о помощи. Животным нужны овощи, фрукты, в частности: капуста для страусов, огурцы, яблоки для енотов, корма для кур и павлинов. Необходимо зерно – овес, ячмень, пшеница, кукуруза, горох. Кошачий, собачий корма тоже нужны.

"Мы будем благодарны всем людям, кто откликнется на нашу просьбу. Мы действительно находимся не в лучшем положении. Будем признательны за любую помощь", - сказала владелица мини-зоопарка "Страусиное ранчо".

Тем, кто готов оказать помощь животным кормами, - ориентир - Ялуторовск, ул. Березовая, 125, на доме есть указатель на мини-зоопарк.

Помимо кормов для животных владельцы "Страусиного ранчо" готовы принять денежное пожертвование. Переводить средства можно на карту Сбербанка по номеру телефона 8 906 820 44 60, номер карты 639 002 67 904 773 1959 Юлия Андреевна.

По словам хозяев зверинца, с 29 апреля им на счет поступили переводы в размере 3 тыс. рублей и 500 рублей. Они признательным благотворителям за оказанную помощь.

Анжела Лебедева