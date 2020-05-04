Призы за знания на тему Победы предлагает приложение-викторина о Тюменской области

| Фото: Официальная группа "Открой свою Тюменскую область" | Фото: Официальная группа "Открой свою Тюменскую область"

Новый раздел "75 лет Победы", посвященный подвигу советского народа, заработал в мобильном приложении "Открой свою Тюменскую область".

Он предлагает тюменцам отвечать на вопросы, соревнуясь с реальными соперниками в знаниях и выигрывать призы.

Раздел содержит три тыс. текстовых и фотовопросов по нескольким темам, среди которых "Авиация", "Полководцы", "Битва за Москву". Чем больше пользователь играет и зарабатывает очков, тем больше виртуальной валюты – танчиков - он получает. Их можно обменять на подарки в магазине приложения, в нем представлены фирменные толстовки, портативные зарядки и многое другое.

Чтобы принять участие необходимо зарегистрироваться в приложении через почту или социальную сеть. Приложение "Открой свою Тюменскую область" доступно для скачивания в App Store и Google Play.