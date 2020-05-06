Тюменок приглашают на конкурс красоты "Мисс Оптимистка 2020"

Архивное фото пресс-службы Фонда президентских грантов Архивное фото пресс-службы Фонда президентских грантов

Ежегодный конкурс красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья "Мисс Оптимистка" открывает набор участниц в новый сезон проекта.

Заочный отборочный тур продлится с 1 до 31 мая. Девушкам нужно отправить организаторам пять фотографий и записать видеоролик-визитку, в котором нужно рассказать о себе.

"Начните свою историю с имени и места проживания. Вы перейдете во второй тур, если наберете наибольшее количество лайков. Задание второго тура представим в третьем квартале 2020 года. Всего будет три тура, по итогам которых жюри отберут самых сильных участниц. Их пригласят на финал конкурса в Тюмень", – сообщают организаторы.

Возраст участниц не имеет значения. Длительность роликов – одна минута. Отправлять их следует в мессенджеры Viber или WhatsApp по телефону: +7 (999) 548-87-97. Там же можно получить более подробную информацию о конкурсе.

Проект проводится с 2004 года. За это время участие в конкурсе приняли около 500 девушек, более 200 из них получили профессиональное образование, 50 создали свой бизнес, а 17 участниц даже нашли в ходе конкурсных испытаний свою вторую половинку. Руководителем проекта вот уже 16 лет выступает его автор Рашид Хамзин, сообщает "Тюменская область сегодня".