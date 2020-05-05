Региональные выплаты продлят автоматически до 1 октября

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Региональные выплаты, действие которых заканчивается 1 марта 2020 года, автоматически продлены в беззаявительном порядке до 1 октября 2020 года.

В их числе пособия на ребенка, ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка и последующих детей, выплаты по признанию семьи малоимущей, возмещение расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, возмещение расходов на услугу по обращению с ТКО и возмещение расходов на оплату проезда.

Также по 1 октября 2020 года продлена в беззаявительном порядке ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка гражданам с детьми, достигшими в указанный период возраста одного года или двух лет, имеющим право на указанную выплату в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 №418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".

Тем, кто обращается за назначением социальных пособий первично, в том числе для получения разовых выплат, нужно подать заявление в дистанционной форме через региональный портал услуг, приложив необходимые документы в электронном виде. Перечень государственных услуг размещен на главной странице портала "Популярные услуги" в разделе "Социальное обеспечение".

В связи с этим ограничения по личному приему граждан в организациях социального обслуживания Тюменской области продлены до 11 мая, сообщает региональный оперативный штаб. Телефон справочной службы по вопросам предоставления мер социальной поддержки: 8-3452-68-88-86.