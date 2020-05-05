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Ученые обнаружили загадочную мертвую звезду

Общество, 16:52 05 мая 2020

ИА Тюменская линия

Необычную нейтронную погибшую звезду обнаружили астрономы.

Ей присвоили имя Swift J1818.0-1607. Звезда уникальна тем, что может стать оказаться "недостающим звеном" между магнитарами и пульсарами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание ScienceAlert.

Этот космический объект был зафиксирован телескопом Burst Alert в обсерватории Swift. Первоначально ученые считали Swift J1818.0-1607 магнитаром — звездой с очень большим магнитным полем. Впоследствии выяснилось, что она испускает импульсное радиоизлучение, что определяет ее и как радиопульсар. Выяснилось, что найденный источник излучения — самый быстро вращающийся пульсар из всех обнаруженных и, вероятно, самый молодой.

Ученым известны еще четыре радиомагнитара, однако у Swift J1818.0-1607 есть особенность, которой нет ни у одного из них. При переходе от низких частот к высоким астрономы обнаружили резкое падение яркости радиоизлучения. При этом другие радиомагнитары имеют почти постоянную яркость по всему радиочастотному спектру.

Как считают астрономы, это открытие может доказать, что пульсары могут эволюционировать в магнитары, а также, что разрушающиеся звезды обладают магнитным полем, ему подобным. Исследователи подчеркивают, что для окончательных выводов необходимо дополнительное изучение.

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# астрономия , ученые

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