Почти четыреста возгораний сухой травы зафиксировали в Тюмени с начала сезона

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

396 загораний сухой травы зафиксировано в Тюмени с начала пожароопасного периода. В 25 случаях были установлены виновные лица, они привлечены к административной ответственности. Всего к ответственности привлекли 236 человек, общая сумма штрафов составила 329 тыс. 800 рублей, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Напомним, особый противопожарный режим в регионе был введен 18 апреля. Он предполагает ряд запретов для граждан, в том числе разведение открытого огня, сжигание сухой травы, мусора.

Для установления виновных лиц в поджогах сухой травы и тех, кто нарушает правила пожарной безопасности, сотрудники государственного пожарного надзора используют беспилотный летательный аппарат авиационного отряда специального назначения управления Росгвардии по Тюменской области. Он был запущен по маршруту, над территорией дачных и садоводческих обществ, передавая в режиме реального времени видео на монитор оператору, рядом с которым находится инспектор государственного пожарного надзора.

В случае обнаружения виновного в возникновении природного пожара или факта нарушения правил пожарной безопасности производилась детальная видеосъемка, информация передавалась оперативным группам, которые выезжали на место. Особым объектом внимания специалистов становятся дачные общества и садоводческие товарищества в пригороде Тюмени.

Сотрудники МЧС напоминают, тем, кто стал свидетелем возникновения пожара, следует звонить по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.