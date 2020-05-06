Астрономическая неделя в Тюмени

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Луна достигнет перигея своей орбиты, метеорный поток эта-Аквариды войдет в максимум действия, а Меркурий начнет вечернюю видимость - эти и другие астрономические явления доступны для наблюдений с 6 по 10 мая.

По данным портала Astronet, по-прежнему из планет Солнечной системы ранним утром можно наблюдать Марс, Юпитер и Сатурн. Юпитер и Сатурн восходят около 2 часов, Марс - в 3 часа. Около 4 часов к ним присоединяются Уран и Нептун, но для поиска этих планет понадобится телескоп с хорошим увеличением.

Вечером хорошо наблюдать Венеру - ее видно невооруженным глазом несколько часов после захода Солнца. На неделе начинает вечернюю видимость Меркурий, он появляется в лучах заходящего Солнца в созвездии Овна, 9 мая перейдет в созвездие Тельца. В телескоп он виден как красный диск без особых деталей на поверхности.

Также в зоне видимости остаются три кометы в созвездии Жирафа: ATLAS (C/2019 Y4), PANSTARRS (C/2017 T2) и ATLAS (C/2019 Y1). Среди астероидов наиболее яркая Веста в созвездии Тельца.

Метеорный поток эта-Аквариды (Майские Аквариды) будут наблюдать жители южных регионов, особенно хорошо его видно в Крыму и на Северном Кавказе.

Напомним, что в режиме повышенной готовности вести астрономические наблюдения можно только из окна или балкона своей квартиры.

Евгения Шевцова