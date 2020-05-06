Семьдесят пять лет назад началась Пражская операция

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

6 мая 1945 года началась Пражская операция. Она проведена силами 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов с целью уничтожении немецкой военной группировки на территории Чехословакии в период Великой Отечественной войны.

На заключительном этапе войны как Уинстон Черчилль, так и командующий британскими войсками в Европе Бернард Монтгомери рассматривали вариант захвата западными союзниками Берлина, Вены и Праги раньше советских армий. Сопротивление немцев на западном фронте фактически рухнуло, тогда как к началу мая в Чехословакии и Северной Австрии советским войскам продолжали оказывать сопротивление группа армий "Центр" и часть сил группы армий "Австрия".

После того, как 30 апреля 1945 года Гитлер покончил жизнь самоубийством, по замыслу нового правительства фашистской Германии во главе с Карлом Деницем группа армий "Центр" должна была удерживать районы западной и центральной Чехии с тем, чтобы выиграть время и отойти на запад для капитуляции перед американскими войсками. Советское командование предусматривало нанесение нескольких мощных ударов 1-м, 2-м и 4-м Украинскими фронтами по сходящимся направлениям на Прагу с целью окружения и расчленения основных сил врага.

1 мая в Чехии началось народное восстание, а 5 мая оно охватило и Прагу. В ночь на 6 мая пражские восставшие обратились по радио к советскому командованию с просьбой о помощи. Войска 1-го Украинского фронта уже к исходу 7 мая вышли к склонам Рудных гор и завязали бои за Дрезден. После этого развернулось наступление армий 4-го Украинского фронта.

8 мая германское командование подписало акт о безоговорочной капитуляции, но группа армий "Центр" продолжала сопротивление. 3-я и 4-я танковые армии 1-го Украинского фронта в ночь на 9 мая совершили стремительный 80-километровый бросок и утром 9 мая вступили в Прагу. В тот же день к Праге подошли передовые части 2-го и 4-го Украинских фронтов. 10-11 мая основные силы войск противника начали сдаваться в плен, а всего в ходе операции было пленено 860 тыс. фашистских солдат и офицеров. В то же время наши войска вошли в соприкосновение с 3-й американской армией, завершив тем самым бои по уничтожению немецких войск на территории Чехословакии. Всего за освобождение этой страны погибли более 140 тыс. советских воинов. Эта была последняя операция советских войск в Европе в годы Второй мировой войны.

Использована информация Российского военно-исторического общества