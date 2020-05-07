Шесть технологических проектов тюменских студентов получили гранты

| Фото: Бизнес-акселератор ТюмГУ во ВКонтакте | Фото: Бизнес-акселератор ТюмГУ во ВКонтакте

Шесть проектов студентов ТюмГУ получили гранты по итогам онлайн-курса "AXEL.online", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

На протяжении месяца участники изучали видеоматериалы и активно взаимодействовали с трекерами по разработке концепций итоговых проектов. Всего участие приняли более 150 человек, на финальной защите было представлено 20 сформированных проектов.

Гостем итоговой онлайн-конференции стал известный тюменский венчурный инвестор Александр Румянцев, который оценил студенческие проекты и предложил некоторым из них дальнейшее сотрудничество.

По итогам экспертной оценки грантовый фонд в размере 300 тыс. рублей разделили между собой проекты NewLife Waste – онлайн-сервис по утилизации вторичных отходов, руководитель Максим Букин; LiveBook – выпускные альбомы с дополненной реальностью, руководитель Екатерина Лямцева; SoftDroid studio – разработка приложений под различные платформы, руководитель Дарья Тимошкова; "Студнайм" – платформа для трудоустройства студентов, руководитель Ангелина Гребенщикова; Grow Your Own – совместное использование теплиц, руководители Анастасия Андрейкина, Дарья Конюшкова; AutoHem – прибор автоматизированного забора и анализа крови, руководитель Николай Мышьяков.

Каждому проекту будет назначен трекер для дальнейшего сопровождения.

"Формат онлайн-акселератора позволил участникам более качественно проработать свою финансовую модель и за время прохождения курса проверить первые гипотезы. Также мы впервые внедряем практику трекинга проектов не только во время акселератора, но и в течение двух месяцев после для проектов-победителей", – рассказал руководитель отдела Бизнес-акселератора ТюмГУ Александр Ермаков.

За проектами можно следить в официальной группе Бизнес-акселератора ВКонтакте.