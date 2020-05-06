Шесть придомовых территорий остаются подтопленными в Вагайском районе

| Фото: ИИЦ "Сельский труженик" | Фото: ИИЦ "Сельский труженик"

Вода из населенных пунктов Вагайского района почти ушла. Подтопленными остаются территории шести домовладений в деревне Малые Конданы. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил глава муниципалитета Рамай Сунгатулин.

"В домах, где ещё не высохли придомовые участки и хозпостройки, проживают 21 человек, семь из них – дети. Как только вода уйдет совсем, все подвергшиеся подтоплению территории будут дезинфицированы. Ожидаем, что это будет возможно к началу следующей недели, договор со специалистами уже заключен", - рассказал Рамай Сунгатулин.

Напомним, талыми водами в апреле подтопило 18 придомовых территорий в малых Конданах и Птицком. С 12 из них, как и с небольшого участка областной дороги, ведущей к Малым Конданам, вода уже ушла. Межведомственная комиссия проведет подворовый обход для оценки нанесенного домовладельцам ущерба. По их заявлениям всем будет оказана материальная помощь.

Ирина Кургузова