  • 6 мая 20206.05.2020среда
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Отопительный сезон в Тобольске завершится 7 мая

Общество, 16:16 06 мая 2020

администрация Тобольска во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте

Отопительный сезон в Тобольске завершится 7 мая. Это связано с установившейся в городе устойчивой высокой температурой воздуха.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

"В связи с установившейся на территории Тобольска устойчивой высокой температуры наружного воздуха, а также учитывая прогноз погоды на предстоящий период, принято решение об окончании отопительного периода 2019–2020 года с 7 мая", - сказал глава города.

Соответствующее постановление подписал Максим Афанасьев. Всем ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям, обслуживающим жилищный фонд, поручено перевести систему жизнеобеспечения на летний режим работы. В городе стартует летняя ремонтная кампания и подготовка к зиме. О начале гидравлических испытаний будет сообщено дополнительно.

Анжела Лебедева

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Максим Афанасьев , отопительный сезон , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 06.05.2020В соцсетях запустили флешмоб историй #ЛичноОВойне
17:00 06.05.2020Тюменка Александра Жернова создала коллаж ко Дню Победы
16:57 06.05.2020Тюменцам предлагают рассказать о ветеранах-наставниках
16:52 06.05.2020Росводоканал ликвидирует утечку на улице Брестской в Тюмени