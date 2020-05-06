Отопительный сезон в Тобольске завершится 7 мая

| Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте

Отопительный сезон в Тобольске завершится 7 мая. Это связано с установившейся в городе устойчивой высокой температурой воздуха.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

"В связи с установившейся на территории Тобольска устойчивой высокой температуры наружного воздуха, а также учитывая прогноз погоды на предстоящий период, принято решение об окончании отопительного периода 2019–2020 года с 7 мая", - сказал глава города.

Соответствующее постановление подписал Максим Афанасьев. Всем ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям, обслуживающим жилищный фонд, поручено перевести систему жизнеобеспечения на летний режим работы. В городе стартует летняя ремонтная кампания и подготовка к зиме. О начале гидравлических испытаний будет сообщено дополнительно.

Анжела Лебедева