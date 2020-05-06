Скорая помощь понадобилась тюменцу с разбитой головой

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Тюменцу, который потерял сознание и расшиб голову, вовремя оказали помощь, сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи.

Семейная пара вызвала медиков после того, как на крыльце у подъезда их дома мужчина упал без сознания и ударился затылком о бетонную ступень. Скорая помощь прибыла через семь минут после их звонка. Они остановили кровотечение и наложили повязку на рвано-ушибленную рану диаметром три сантиметра. Жалобы пациента на головная боль, тошноту указывали на сотрясение головного мозга, поэтому мужчине иммобилизировали шейный отдел позвоночника воротником Шанца и оперативно доставили в Областную клиническую больницу № 2 для комплексного обследования.

Специалисты напоминают, что кровотечение из открытой раны на голове можно остановить плотной хлопчатобумажной тканью или свернутым в несколько слоев бинтом. Повязку необходимо крепко придавить рукой, удерживая до остановки кровотечения — обычно это не более 2–3 минут.

Всего с 1 по 5 мая врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 2 тыс. 793 жителям Тюмени и Тюменского района. В экстренной форме поступило 1 тыс. 199 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 1 тыс. 342 пациента.