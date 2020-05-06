На аллее Памяти в Туртасе установили арку для новобрачных

| Фото: Добровольческое движение,Уватский район во ВКонтакте | Фото: Добровольческое движение,Уватский район во ВКонтакте

На аллее Памяти в Туртасе поставили памятный знак в виде арки со скамейкой 5 мая. В 2020 году здесь посадят еще 100 кустов калины.

Как сообщает пресс-служба администрации Уватского района, история создания аллеи началась в 2019 году. Тогда жители поселка приняли участие во всероссийской акции "Сирень Победы". 131 саженец сирени привезли из тюменского фермерского хозяйства, чтобы высадить на площадке в районе улиц Школьная и Ленина. Высадили пять сортов кустарника с названиями "Партизанка", "Красная Москва", "Великая Победа", "Маршал Василевский" и "Алексей Маресьев".

"Именно тогда волонтеры подумали, что было бы неплохо поставить памятный знак на этом месте", – рассказывает руководитель центра развития добровольческого движения Рита Рахматуллина. Идею памятного знака представили на районный конкурс социальных проектов "Твоя инициатива – путь к успеху!". Автор – Арина Теплова. В декабре 2019 г. эксперты конкурса приняли решение поддержать волонтеров.

Вскоре календарный план, обозначенный в паспорте проекта, начал принимать реальные очертания. Уже были согласованы эскизы с мастером, определено место, где будет стоять знак. Планировалось торжественное открытие с приглашением гостей, внуков, детей и правнуков ветеранов. Однако ограничительные мероприятия внесли свои коррективы.

"Но мы рады, что наш проект реализован. В Туртасе появилось еще одно памятное место, куда могут приезжать молодожены для фотосессий, гости поселка пополнят свои фотоальбомы, прогуливающиеся люди смогут отдохнуть на лавочке и вспомнить своих родных и близких, кто отдал жизнь во имя мира на Земле", – добавила Рита Рахматуллина.