Георгиевские ленты дарят клиентам в дежурных офисах Сбербанка

| Фото: Западно-Сибирское отделение Сбербанка | Фото: Западно-Сибирское отделение Сбербанка

Западно-Сибирское отделение Сбербанка присоединилось к Всероссийской патриотической акции "Георгиевская ленточка", посвящённой 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В дежурных офисах банка 7 и 8 мая 2020 года при совершении операции клиентам будут дарить черно-желтый символ воинской славы.

"Сбербанк ежегодно проводит данную акцию в знак уважения и глубокой благодарности ветеранам Великой отечественной войны. Мы чтим память тех, кто отдал свои жизни за наше счастливое будущее, и считаем своим долгом выразить благодарность и признательность ветеранам. Георгиевскую ленточку могут получить клиенты при совершении операции в дежурных офисах банка. При этом мы рекомендуем беречь свое здоровье и по возможности оставаться дома. Практически всеми сервисами и услугами Сбербанка клиенты могут воспользоваться дистанционно", - отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

7, 8 и 11 мая на территории обслуживания Западно-Сибирского отделения Сбербанка будут работать дежурные офисы.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе "Отделения и банкоматы".

Обращаем внимание, что корпоративные клиенты смогут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в эти дни будут работать в стандартном режиме.

Западно-Сибирское Отделение №8647

ПАО Сбербанк

Марина Григорова

mvgrigorova@sberbank.ru

8-800-707-00-70 (5467-6116); 89028156828

Западно-Сибирское Отделение №8647

ПАО Сбербанк

Дарья Белоцкая

Belotskaya.d.al@sberbank.ru

8-800-707-00-70 (5409-4013); 89617790922

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Правительство Российской Федерации, владеющее 50% уставного капитала ПАО Сбербанк, кроме того, одна обыкновенная акция находится в собственности Центрального банка. Оставшимися 50% минус 1 акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

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