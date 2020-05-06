  • 6 мая 20206.05.2020среда
  • В Тюмени 11..13 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пятьсот писем написали фронтовикам школьники Заводоуковска

Общество, 19:05 06 мая 2020

администрация Заводоуковского городского округа во ВКонтакте | Фото: администрация Заводоуковского городского округа во ВКонтакте

Далее в сюжете Георгиевские ленты дарят клиентам в дежурных офисах Сбербанка

Около 500 писем написали участникам и ветеранам Великой Отечественной войны школьники Заводоуковска.

Учащиеся школ присоединились к всероссийской акции "Письмо Победы", инициатором которой является движение "Волонтеры Победы".

"Ребята написали слова благодарности ветеранам городского округа, поздравили с предстоящим праздником. К этому ответственному делу школьники подошли творчески — изготовили тематические открытки, аппликации, рисунки", - рассказали организаторы акции в Заводоуковске.

﻿

Педагоги школ передали письма социальным работникам. Волонтеры доставят их до почтовых ящиков ветеранов 8 и 9 мая.

Анжела Лебедева

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акция , Заводоуковск , письмо

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:29 06.05.2020В Тюменской области выявили девятнадцать нарушителей пожарной безопасности в лесах
20:15 06.05.2020Онлайн-сборы для вожатых проходят в Тюменской области
19:53 06.05.2020На аллее Памяти в Туртасе установили арку для новобрачных
19:40 06.05.2020В Тобольске наградили победителей "Студенческой весны"