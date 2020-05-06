Пятьсот писем написали фронтовикам школьники Заводоуковска
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Около 500 писем написали участникам и ветеранам Великой Отечественной войны школьники Заводоуковска.
Учащиеся школ присоединились к всероссийской акции "Письмо Победы", инициатором которой является движение "Волонтеры Победы".
"Ребята написали слова благодарности ветеранам городского округа, поздравили с предстоящим праздником. К этому ответственному делу школьники подошли творчески — изготовили тематические открытки, аппликации, рисунки", - рассказали организаторы акции в Заводоуковске.
Педагоги школ передали письма социальным работникам. Волонтеры доставят их до почтовых ящиков ветеранов 8 и 9 мая.
Анжела Лебедева