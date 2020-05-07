В лаборатории МАК изучают самописцы вертолета, совершившего жесткую посадку на Ямале

| Фото: ural-trans.sledcom.ru | Фото: ural-trans.sledcom.ru

Параметрический и речевой регистраторы, GPS-навигатор, мультифункциональный дисплей и другие устройства с места жесткой посадки вертолета Ми-26Т RA-06268 на Ямале отправлены для исследований в лабораторию МАК.

Как сообщает Межгосударственный авиационный комитет, комиссия осмотрела место авиапроисшествия. Для получения дополнительной фото- и видеоинформации выполнены облеты места на беспилотнике. Вертолет разрушен, но пожара на месте не было. В настоящее время решается вопрос об эвакуации фрагментов воздушного судна на место ответственного хранения

Напомним, ЧП произошло 25 апреля на посадочной площадке Ротор-40 Русского месторождения. На борту находились восемь человек, трое получили травмы различной степени тяжести.

Соблюдая санитарно-эпидемиологические ограничения, установленные как на федеральном уровне, так и на уровне Москвы, где находится штаб-квартира МАК, комиссия по расследованию происшествия, продолжает свою работу в непрерывном режиме.