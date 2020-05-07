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Мастер Ялуторовского острога научит мастерить открытки ко Дню Победы

Общество, 15:05 07 мая 2020

из группы Ялуторовского острога во ВКонтакте

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Мастер-класс ко Дню Победы пройдет в группах Ялуторовского острога во Вконтакте и Одноклассниках 7 мая. Начало в 18 часов.

Мастер по декоративно-прикладному творчеству Ялуторовского острога Елена Корсун в прямом эфире научит мастерить праздничные открытки. Пользователям нужно заранее приготовить лист картона, цветную бумагу, клей, карандаш и георгиевскую ленточку. Если ленточки нет, ее можно нарисовать. Тогда к мастер-классу нужно подготовить краски или фломастеры. Также обязательный атрибут - хорошее настроение.

Присоединиться к мастер-классу можно всей семьей. Готовая открытка порадует бабушек и дедушек в День Победы.

Евгения Шевцова

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# творчество , Ялуторовский острог

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