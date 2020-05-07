Волонтеры Победы из Казанки благоустроили палисадники ветеранов войны

| Фото: Казанский центр развития детей | Фото: Казанский центр развития детей

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К следующему Дню Победы в палисаднике у жительницы Больших Ярков Казанского района, пережившей блокаду Ленинграда Лидии Дмитриевны Колмогоровой, расцветет сирень.

Накануне 75–летия Победы волонтеры 18+ "Казанского центра развития детей" посадили этот декоративный кустарник под окнами ветерана. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия рассказала руководитель объединения "Молодежка" Антонина Лахтина.

"Мы позвонили ветеранам и узнали, что бы они хотели видеть в своем палисаднике, - пояснила она. - Лидия Дмитриевна захотела, чтобы ей посадили сирень".

Ветеран труда, также пережившая блокаду Зоя Ивановна Куроптева, проживающая в Малых Ярках, попросила в ее палисаднике посадить бархатцы. Как и участник прорыва блокады Ленинграда Александр Спиридонович Бушуев, проживающий в районном центре.

Волонтеры Победы, соблюдая все меры предосторожности, продиктованные особым режимом, весь день ездили по району, чтобы ветераны войны встретили День Победы в красивых палисадниках.

"В палисаднике участника Великой Отечественной войны Николая Александровича Сулина, который также живет в Казанке, мы тоже посадили бархатцы, - рассказала Антонина Лахтина. – Также мы благоустроили палисадники Геннадия Гурьяновича Барнева, проживающего в деревне Песчаное, и Георгия Павловича Говора из поселка Челюскинцев".

Борис Олейник