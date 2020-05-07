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Юные тюменские спортсмены читают стихи о войне

Общество, 15:51 07 мая 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

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Тюменцы присоединились к федеральному движению "Великие стихи Великой победы". Его запустили активисты Российского движения школьников. Они предлагают выбрать одно из 10 стихотворений, разбить его на части и записать видео, где каждый член семьи или коллектива читает выбранную строфу, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

К акции присоединились тюменские учреждения отрасли спорта и молодежной политики. Стихи о войне прочитали девочки из команды отделения волейбола и воспитанники отделения танцевального спорта ДЮСШ №1.

Трогательные строки прочли и воспитанники ДЮЦ "Старт", юные танцоры и фигуристы из ДЮСШ "Прибой", спортсмены из ДЮСШ № 4. С каждым днем участников становится все больше.

Ко Дню Победы Российское движение школьников планирует выпустить ролики, где великие строки зазвучат голосами современности.

В списке предложенных стихотворений "Мужество" Анны Ахматовой, "Жди меня" Константина Симонова, "Я знаю, никакой моей вины" Александра Твардовского, "Я ушла из детства" Юлии Друниной, "Голос друга" Бориса Слуцкого и другие.

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