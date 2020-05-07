Тюменская Росгвардия организовала концерты и парады под окнами ветеранов

| Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Акция "Парад у дома ветерана" стартовала в Тюменской области. 7 мая представители Росгвардии поздравили с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих в Тюмени и Ишиме. В адрес ветеранов звучали поздравления с 75-летием Победы, музыка и песни военных лет. А после концерта ветеранам лично вручили подарки.

Как рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" председатель Совета ветеранов Тюменского отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка, подполковник запаса Александр Бухарин, в преддверие Дня Победы было решено организовать такие мини-парады. Послушать поздравления тюменские ветераны могли из окон своих квартир и домов.

"В план парада вошло поздравление от имени командования, импровизированный концерт, где военнослужащие учебного центра кинологической подготовки исполнили песни военных лет "Катюша", "Смуглянка" и "День Победы". После чего состоялся торжественный марш личного состава численностью 15 человек под музыку. По окончании торжественной части мы лично с соблюдением необходимых карантинных мероприятий вручили каждому ветерану подарки", - рассказал он.

В числе ветеранов и труженик тыла Елизавета Николаевна Николаева. В годы войны она училась в школе и одновременно выполняла сельскохозяйственные работы в колхозе. За доблестный труд в годы войны награждалась почетными грамотами, занесена на "Доску Почета" в деревне Кармацкая. В Тюмени Елизавета Николаева работала педагогом в детском дошкольном учреждении, а с 1970 года поступила на военную службу во внутренние войска МВД СССР. За годы службы в органах отмечена государственными юбилейными медалями, медалями за выслугу лет и знаком "За отличие в воинской службе" I и II степени. Имеет более 30 различных поощрений от командиров и начальников. Принимала активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи города.

Поздравили представители Росгвардии и труженицу тыла Нурию Юнусовну Исхакову. Ее детство и юность прошли в Мелиузе, где она в годы войны трудилась в местном лесопитомнике, на местной фабрике по изготовлению форменного обмундирования для военнослужащих Красной Армии. С 1973 года проживает в Тюмени по месту последней службы своего супруга, где она работала в ИТК № 1 в отделе кадров.

Селивёрстову Николаю Никитовичу было 13 лет, когда началась война. Он трудился в колхозе на разных полевых работах и по заготовке древесины. Был бригадиром полеводческой бригады. В 1946 годы был призван на военную службу. За время службы получил более десяти правительственных и ведомственных наград, свыше 60 поощрений от командиров и начальников.

Поздравления от росгвардейцев приняла 7 мая и жительница Ишима Мария Федоровна Отришко. С 1941 она десятилетней девочкой работала разнорабочей в деревне Полозники. После войны трудилась на Ишимском заводе "Железобетонных изделий" и "Дорожно-строительном управлении", а затем в Ишимском отделе вневедомственной охраны. В настоящее время является членом ветеранской организации войск правопорядка по Тюменской области.

Отметим, патриотическая акция "Парад у дома ветерана" продолжится и 8 мая. В этот день поздравления прозвучат в адрес пяти ветеранов, проживающих в Тюмени, Заводоуковске и Ялуторовске.

Любовь Голышева