В ГИМС Тюменской области прошел строевой смотр

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В Центре ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области состоялся строевой смотр. Он организован для проверки сил и средств государственной инспекции по маломерным судам, задействованных в обеспечении безопасности жителей и гостей региона на водных объектах в весенне-летний период 2020 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Врио начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области полковник внутренней службы Артур Хачатрян проверил готовность инспекторов к выполнению служебных задач, осмотрел состояние техники, находящейся в арсенале подразделения.

"Сотрудники МЧС, в том числе, инспекторский состав ГИМС, участвуют в обеспечении безопасного проведения всех значимых общественных, спортивных и культурных мероприятий Тюменской области. В летний сезон, только на водных объектах города их насчитывается более десятка, - подчеркнул руководитель Главка. Весна и лето для инспекции - напряженные в рабочем отношении периоды. Реалии настоящего времени накладывают отпечаток практически на все сферы общества, деятельность ведомств: именно сейчас отделения Центра ГИМС должны улучшить сотрудничество между структурами, выполняющими профильными функции на водных объектах: контрольно-надзорные, поисково-спасательные и профилактические".

В ближайшие, по прогнозу синоптиков, жаркие дни инспекторам ГИМС предстоит обеспечить безопасность и порядок на водоемах региона. По словам специалистов подразделения, только активная и масштабная превентивная работа позволит повысить уровень безопасности граждан и эксплуатации маломерных судов на водных объектах Тюменской области.