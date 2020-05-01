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Следственный комитет проводит конкурс для СМИ

Общество, 09:00 12 мая 2020

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Стартовал прием заявок на конкурс материалов средств массовой информации по освещению работы следственного управления СК РФ по Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Конкурс проводится по пяти номинациям: лучшее интервью с сотрудником следственного управления (ветераном следственных органов), лучшая работа по созданию (раскрытию) обобщенного образа сотрудника следственного управления, лучшая работа по созданию (раскрытию) индивидуального образа сотрудника следственного управления, лучшая работа по объективному освещению деятельности следственного управления в сфере защиты прав несовершеннолетних, лучшая работа по объективному освещению деятельности следственного управления в сфере противодействия коррупции

По решению членов конкурсной комиссии могут быть учреждены дополнительные номинации конкурса.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 мая 2020 года. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте следственного управления.

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# конкурс , СМИ

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