Тюменцам напомнили о работе мобильных онлайн-сервисов

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

С введением в регионе режима самоизоляции передвижения тюменцев резко сократились. В этот период актуальными стали онлайн-сервисы, которые позволяют получать необходимую информацию в дистанционном режиме. Одной из таких онлайн-платформ являются мобильные приложения правительства Тюменской области, напоминает Региональный информационно-образовательный центр.

Так, через приложение "Медицина 72" удобно записываться к врачу. На период коронавирусной инфекции, когда очные приемы в поликлиниках приостановлены, функционал записи временно не доступен через мобильное приложение. Однако обладатели устройства на платформе Android могут записаться на телемедицинскую консультацию, а в разделе "Здоровье под контролем" можно вести свой дневник приема лекарств, следить на графике за показателями здоровья такими как давление, пульс, вес, уровень глюкозы, холестерин и другие.

Следить за успеваемостью ребенка, смотреть домашние задания и расписания уроков в период дистанционного обучения поможет приложение "Образование 72".

А для тех, кто не перешел на удаленный режим, будет полезно приложение "Транспорт 72". Здесь можно построить удобный маршрут от работы до дома на общественном транспорте. Возможности приложения позволяют посмотреть на карте время прибытия транспорта и его фактическое местоположение.

Через приложение "ЖКХ 72" можно оплатить коммунальные услуги, передать показания счетчиков, посмотреть графики потребления по услугам, среднее, максимальное и минимальное значения по переданным показаниям.

"Виртуальный консультант 72" подскажет адреса и график работы центров "Мои документы", поможет проверить статус поданного ранее заявления, а также получить всю информацию о документах, необходимых для получения тех или иных государственных и муниципальных услуг через МФЦ.

Все приложения можно скачать по ссылке.