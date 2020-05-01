Специалисты оценят состояние негосударственного сектора в соцсфере

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

Специальный сервис по мониторингу состояния негосударственного сектора в социальной сфере запустило Агентство стратегических инициатив совместно с Агентством социальной информации и Общественной палатой России. Он позволит оценить эффективность мер, принимаемых государством в период пандемии коронавируса и сформировать дополнительный пакет предложений по поддержке социальных предпринимателей и НКО, сообщает Агентство стратегических инициатив.

Представителям негосударственного сектора предлагают пройти онлайн-опрос на платформе "Смартека" или воспользоваться чат-ботом в Telegram. Полученные данные будут использоваться для составления реальной картины состояния негосударственного сектора в социальной сфере как по всей стране, так и в отдельных регионах России, а также помогут выработать предложения по совершенствованию мер поддержки в дальнейшем.

Агентство стратегических инициатив уже направило в правительство первоочередной пакет мер поддержки НКО и социальных предпринимателей. В частности, предложено приостановить проверки контрольно-надзорных органов, предоставить компаниям негосударственного сектора ряд налоговых льгот. Для НКО, исполняющих государственные или муниципальные контракты, АСИ просит отменить штрафные санкции.

В России более 200 тысяч НКО, в которых трудятся почти 1,5 миллиона человек. Дополнительный комплекс мер позволит стабилизировать социально-экономическую обстановку, снизить риски массового высвобождения сотрудников и сохранить большее количество компаний на рынке.