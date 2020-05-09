Парад у дома фронтовика прошел в Ивановке Уватского района

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Парад у дома ветерана Великой Отечественной войны Петра Захаровича Кошкарова прошел в Ивановке 9 мая. Глава Уватского района Сергей Путмин поздравил его с праздником Великой Победы.

По информации пресс-службы администрации муниципального образования, в параде приняли участие глава Ивановского сельского поселения Михаил Самоловов, военный комиссар Уватского района Александр Полозков, врио начальника ОМВД России по Уватскому району Вячеслав Кисловский, предприниматель Александр Самоловов.

"С момента окончания Великой Отечественной войны прошло 75 лет. Уже не одно поколение людей нашей страны живет в мирное время. Все это благодаря Вам, Петр Захарович, и всем ветеранам Второй мировой. Вы прошли через многие лишения и тяготы и принесли нам эту Великую Победу. Примите слова признательности и благодарности, пожелания здоровья и долгих лет жизни", – обратился к ветерану Сергей Путмин.

Петр Захарович Кошкаров награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За взятие Будапешта", "За боевые заслуги", медалью Жукова.

В завершении парада герою-победителю прозвучало троекратное "Ура!".

К поздравлению в этот праздничный день присоединились родственники фронтовика. У Петра Захаровича трое детей, шестеро внуков и тринадцать правнуков. В свои 94 года он ведет активный образ жизни, сам топит баню и ходит в магазин за продуктами.

"Каждое утро папа начинает с 40-минутной зарядки. Ежедневно проходит по десять тысяч шагов со скандинавскими палками. И очень расстраивается, если не набрал нужного количества. Четко следит за режимом питания", – рассказала дочь ветерана Светлана Даниленко.

Отметим, юбилейный год Победы в Уватском районе встречают 70 ветеранов: участник боевых действий Петр Кошкаров из Ивановки, блокадница Ленинграда Надежда Яхонтова из Красного Яра, двое бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Леонилла Шеремет из Першино и Николай Крючихин из Увата, 66 тружеников тыла.