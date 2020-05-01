Социальные педагоги Тобольска дистанционно помогают родителям

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Специалисты Тобольского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, работая в условиях изоляции, организовали дистанционную помощь родителям семей, оказавшихся в сложной ситуации, сообщает областной департамент соцразвития.

Пока ребята проходят реабилитацию в центре, их родители тоже не остались без внимания. С ними в ежедневном режиме проводит консультации по телефону заведующий отделением социальной реабилитации Татьяна Кузнецова.

"Ситуация в этих семьях остается на контроле специалистов центра, дистанционно продолжается сотрудничество с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних, управлением социальной защиты населения Тобольска", — пояснила Татьяна Кузнецова.

Скоро в центр придет новая смена сотрудников, и работа с детьми, нуждающимися в социальной реабилитации, продолжится. До начала "вахты" все сотрудники сдадут тесты на коронавирус.

"В этой непростой ситуации мы должны особенно позаботиться о здоровье своих подопечных. Но даже в условиях беспрецедентных мер мы продолжаем помогать ребятам найти себя, научиться ладить со сверстниками и взрослыми, жить в обществе", – подчеркнула директор центра Татьяна Левина.