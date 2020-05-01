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Тюменские НКО могут побороться за грант конкурса "Школа филантропии"

Общество, 09:18 10 мая 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Поучаствовать в конкурсе "Школа филантропии" благотворительной программы "Эффективная филантропия" могут некоммерческие организации Тюменской области и инициативные группы граждан, сообщает областной департамент соцразвития.

Организует конкурс благотворительный фонд Владимира Потанина. Он намерен поддержать проекты, объединяющие усилия НКО или инициативных групп с разным опытом и масштабом социально значимой деятельности, откликнувшихся на проблемы своего района, города или своих благополучателей и предложивших идеи совместного преодоления последствий эпидемии и улучшения условий жизни.

Открытый конкурс проводится в двух номинациях - "Личные практики" для инициативных групп от трех человек и "Точки роста" для некоммерческих организаций.

Сумма гранта в номинации "Личные практики" составит 150 тыс. рублей, в номинации "Точки роста" - 300 тыс. рублей. Общий грантовый фонд конкурса – 300 млн рублей.

Заявки принимаются с 5 мая по 5 июня и с 5 июля по 5 августа 2020 года. Реализация проектов победителей начнется с 1 августа и с 1 октября соответственно.

Условия участия в конкурсе, требования к организациям-заявителям, критерии оценки можно уточнить на сайте фонда.

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# СО НКО

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